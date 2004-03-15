يك كارشناس سازمان خدمات درماني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در حال حاضر 22 ميليون نفر روستايي تحت پوشش سازمان خدمات درماني هستند و خدماتي كه دريافت مي كنند در سطح بالايي نيست اما با اجرايي شدن بيمه روستايي در كل كشور به طور حتم سطح خدمات به اين قشر در جامعه افزايش خواهد يافت .

دكتر محمد باقر هوشنگي با اشاره به اينكه در حال حاضر دسترسي روستاييان به خدمات درماني نسبت به كاركنان دولت قابل قياس نيست، ادامه داد : خدمات درماني كه كاركنان دولت در حال حاضر دريافت مي كنند قابل قياس با روستاييان نيست در حالي كه اجرايي شدن بيمه روستايي در كشور سطح ارائه خدمات را بين اين دو قشر يكسان خواهد كرد و تبعيض ارائه خدمات بين اين دو قشر از بين خواهد رفت.

وي خاطر نشان كرد : در صورت مشخص شدن منابع اجرايي شدن بيمه روستايي و تصويب آن در شوراي نگهبان اين طرح به احتمال فراوان در سال آينده اجرايي خواهد شد .

هوشنگي تاكيد كرد : با توجه به اينكه اجرايي شدن طرح بيمه روستايي بار مالي فراواني براي دولت به همراه دارد احتمال رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان وجود دارد .