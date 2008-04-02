موفقیت وزارت رفاه در عدم تعیین خط فقر!

بک پژوهشگر مسائل اجتماعی نیزبا اشاره به اینکه از نظر برنامه ریزی اجتماعی تعیین خط فقر از اهمیت زیادی برخودار است ، می گوید: اگر روزی قرار باشد عملکرد وزارت رفاه و از آن مهمتر عملکرد قوه مجریه در زمینه کاهش فقر و نابرابری سنجیده شود ، تعیین خط فقر یکی از پیش نیازهای مهم چنین ارزیابی است. بدین معنا که از طریق تعیین خط فقر جمعیت زیر این خط نیز برآورد می شوند.

مدنی می افزاید: طبیعی است بدون تعیین خط فقر امکان تعیین حداقل درآمد برای زندگی میسر نیست، از این رو وزارت رفاه مکلف است مطابق قانون اقداماتی را برای تعیین خط فقر به اجرا درآورد.

براساس محاسبات صورت گرفته 67 صدم درصد از جمعیت ایران ( حدود 700 هزار نفر) زیر خط فقر شدید قرار دارند که براساس ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه باید تا پایان برنامه تعداد این افراد به صفر برسد. همچنین براساس این قانون ، تعداد افرادی که کمتر از یک دوم میانه درآمد را دارا و زیر خط فقر نسبی هستند یعنی 15 درصد جمعیت کشور باید تا پایان برنامه تعداد آنان به 7 درصد کاهش پیدا کند.

البته در این مورد با گسترش خدمات نهادهای حمایتی پیشرفتهای صورت گرفته ، اما اینکه افراد نیازمند و زیر خط فقر بطور کامل تحت پوشش قرار گرفته باشد جای سوال است. بنابراین تا خط فقر مشخص نشود نمی توان آمار درستی در این خصوص ارائه کرد.