امسال سال تحولات بزرگ جهانی و داخلی برای ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که در حاشیه جلسه هیئت وزیران سخن می گفت ، با بیان اینکه باید با اتخاذ نوآوری ها و ابتکارات، قطار حرکت عمومی ملت در یک مسیر هموار بیفتد و با سرعت مطلوب به حرکتش ادامه دهد ، اظهارداشت: باید در عرصه های اقتصادی دست به نوآوری و ابتکاراتی بزنیم تا موانع شکوفایی اقتصادی و حرکت ملت را تا حد بسیار بالایی برطرف کند.



رئیس جمهور بسیاری از کارهای دولت را امور اصلی و پایه ای دانست و تصریح کرد: نوآوری از نظر پایه و ریشه به کارهای علمی و فناوری در نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، درمان، کارهای صنعتی و کشاورزی برمی گردد که خوشبختانه سرعت نوآوری در کشور در این زمینه ها بالا است و سرعت ثبت اختراعات و ابتکارات این مسئله را نشان می دهد و امسال هم یک جهش در این زمینه اتفاق خواهد افتاد.



دکتر احمدی نژاد به شکوفایی در عرصه عمرانی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: امسال اتفاقاتی خوب و شیرین در این زمینه خواهد افتاد و تلاشهای وسیعی که شده است ثمر خواهد داد و نتیجه ان را مردم خواهند دید.



رئیس جمهور نقش اول در حرکت رو به جلوی کشور را از آن مردم خواند و گفت: خروجی کشور در واقع حاصل جمع اراده،همت و تلاشهای مردم است و این هم که می بینید در مدت 30 سال ایران از یک کشور دست پنجاهم عقب افتاده به کشوری قدرتمند ، موثر و در حال پیشرفت سریع تبدیل می شود در واقع همه برآیند و مولفه تلاشهای مردم است.



دکتر احمدی نژاد سال 87 را سالی بسیار خوب و پربار برای ملت ایران ارزیابی و تصریح کرد: مردم امسال را با نشاط و شور و انگیزه شروع کرده اند و نشانه هایی هم که ما از سال 1387 می بینیم ، این است که امسال سالی پر از تلاش،پیشرفت،موفقیت و پیروزی در عرصه های گوناگون برای ملت ایران خواهد بود.

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