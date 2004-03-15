حضور سه نماينده مستعفي در مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" اين سه نماينده مستعفي در جمع خبرنگاران علت حضور خود را تسويه حساب با بخشهاي مختلف اداري مجلس عنوان كردند.
فاطمه حقيقت جو به خبرنگاران گفت: عليرغم انتشار برخي اخبار مبني بر سفر اينجانب به لندن ، سوئيس و برخي كشورهاي ديگر من در تهران هستم و هم اينك در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول تدريس هستم.
مير محمود يگانلي، فاطمه حقيقت جو و محسن آرمين نمايندگان مستعفي مجلس شوراي اسلامي صبح امروز در مجلس حضور يافتند.
به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" اين سه نماينده مستعفي در جمع خبرنگاران علت حضور خود را تسويه حساب با بخشهاي مختلف اداري مجلس عنوان كردند.
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