حضور سه نماينده مستعفي در مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" اين سه نماينده مستعفي در جمع خبرنگاران علت حضور خود را تسويه حساب با بخشهاي مختلف اداري مجلس عنوان كردند.



فاطمه حقيقت جو به خبرنگاران گفت: عليرغم انتشار برخي اخبار مبني بر سفر اينجانب به لندن ، سوئيس و برخي كشورهاي ديگر من در تهران هستم و هم اينك در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول تدريس هستم.