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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۰۸

حمله نفر دوم القاعده به سازمان ملل در سومین پیام سالانه

حمله نفر دوم القاعده به سازمان ملل در سومین پیام سالانه

ایمن الظواهری، نفر دوم القاعده در سومین پیام سالانه خود، اقدامات سازمان ملل را در برخورد با گروه های اجتماعی و مذهبی مختلف، متناقض و دوگانه ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، ایمن الظواهری در یک نوارصوتی که بر روی یک سایت منتشر شده، سازمان ملل را دشمن مسلمانان و اسلام اعلام کرد.

وی، سازمان ملل را به داشتن استانداردهای دوگانه دربرخورد با گروهها و جوامع متهم کرد و گفت: سازمان ملل اجازه جدا شدن چچن از روسیه و جدا شدن مناطق سبته و ملیته را از اسپانیا نداد و اجازه حضور خارجی های صلیبی درعراق وافغانستان را صادر کرد .

این مقام ارشد القاعده در سومین پیام خود در سال 2008 ادامه داد:  سازمان ملل جدایی تیمور شرقی از اندونزی را تصویب کرد ولی استقلال چچن را به رسمیت نشناخت.

وی ادامه داد : سازمان ملل سازمانی است که به ایجاد و تداوم حیات رژیم اسرائیل به شکل قانونی کمک کرد .

الظواهری نسبت به انجام هرگونه توافق با اسرائیل به فلسطینی ها هشدار داد و گفت: فلسطین نباید از زمین های اشغال شده توسط اسرائیلی ها درسال های قبل از1967 بگذرد.وی دراین نوار صوتی یک ساعت و 43 دقیقه ای  ادامه داد ما عامل قتل بی گناهان دربغداد یا مراکش یا الجزایر یا هر جای دیگر نبوده ایم.

ایمن الظواهری آمریکا، فرانسه، روسیه و یهودیان را عامل قتل بی گناهان درسراسر جهان عنوان کرد.

 نفر دوم القاعده همچنین از سالم و زنده بودن اسامه بن لادن نفراول القاعده خبر داد .وی حملات 11 سپتامبر به واشنگتن و نیویورک را نقطه پایان امپراطوری آمریکا دانست .

کد مطلب 658864

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