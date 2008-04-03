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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۷:۵۶

دکتر آذرشب در گفتگو با مهر: نوآوری عامل تکامل مادی و معنوی است

دکتر آذرشب در گفتگو با مهر: نوآوری عامل تکامل مادی و معنوی است

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب با تأکید بر اینکه دعوت مقام معظم رهبری به نوآوری همان دعوت به احیای دین است گفت: نوآوری جزئی از دین است که به تکامل مادی و معنوی مؤمنان منتهی می‌شود.

دکتر محمد علی آذرشب استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ظهور و تجلی نوآوری در عرصه دین اظهار داشت: اصل دعوت اسلام احیا است و اگر بخواهیم کلمه اسلام را خلاصه کنیم باید آن را به احیا و زنده کردن تعبیر کنیم.

وی افزود: انسان به عنوان موجود حی و متکامل همواره در حال رشد است و هرگاه از حرکت بایستد یعنی جامعه دینی از حرکت و حیات ایستاده است چرا که دین بزرگترین عامل تکامل و رشد است و اسلام به عنوان کاملترین دین معنای حقیقی رشد و تکامل را دارد به طوری که امروز مومن با دیروز وی متفاوت باشد و این تفاوت در راستای بهبودی و نو شدن و تجدد صورت گیرد.

دکتر آذرشب در ادامه اظهارات خود به ابعادی از نوآوری اشاره کرد که از طریق دنبال کردن راههای غیر دینی صورت می گیرد.

وی گفت: ممکن است عده ای نوآوری را به عنوان به دنبال نو رفتن تعبیر کنند که این امر تکامل نیست و اگر نوآوری حساب شده دین را دنبال نکنیم در سراشیبی و سقوط قرار می گیریم درحالی که نو آوری اسلام انسان را به سوی کمال سوق داده و به کمالات مادی و معنوی وی می افزاید.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به دوران صدر اسلام که به نوآوری های پی در پی انجامید و سرانجام ثمره تنومند اسلام در قرن چهارم ارائه شد گفت: نوآوری جزء دین است و اگر نباشد رشد و کمالی صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد که نوآوری نظریه اصلی دین بوده و اگر مقام معظم رهبری ما را به نوآوری دعوت کرده بدان معناست که ما به احیای دین دعوت شده ایم.

کد مطلب 658888

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