کلیسای قبطی مصر به نشر اکاذیب با هدف منافع مالی متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، اسقف سلب ماتا ساویریس در این رابطه اظهار داشت: تجلی مریم مقدس امر غریبی نیست و بارها اتفاق افتاده، که این امر پس از تجلی مشهور وی در سال 1968 بیشتر در ماه آوریل صورت می گیرد.

وی افزود: تجلی مریم مقدس در سال 2000 توسط میلیونها مسلمان و مسیحی قبطی رؤیت شد.

مقامهای کلیسا در سال 2000 اعلام کردند مریم مقدس در کلیسای سنت مارک در شهر اسیوط ظاهر شده که برای نخستین بار نبود که اتفاق افتاد.

مشهورترین موردی که توسط مسیحیان مصری گزارش شده در سال 1989 در کلیسای سنت مری در زیتون جنوب قاهره رخ داد. دو مکانیک که در گاراژ شهر کار می کردند اعلام کردند راهبه ای را دیدند که لباس سفیدی پوشیده و روی گنبد بزرگ کلیسا روی سقف ایستاده بود. این تجلی مریم مقدس توسط پاپ سیریل ششم به رسمیت شناخته شد.

پاپ شنوده سوم نیز که در چهلمین سالگرد این رویداد شرکت کرده بود به جمعیت 100 هزار نفری گفت که تجلیل سال 1968 یک واقعه بین المللی بوده است.

تصدیق حقانیت این رویدادها از سوی کلیسا به طور معمول با واکنش شدید مسیحیان سکولار رو به رو می شود.

جمال اسد از فعالان کلیسای قبطی گفت: کلیسا تنها بر احساسهای دینی مردم سرمایه گذاری می کند تا به منافع بسیاری دست یابد. کلیسا از چنین اکاذیبی سوده می برد تا هزاران تصویر و شمایل را به فروش برساند.

اسد اظهار داشت: انجیل شرایط ویژه ای را برای معجزه تلقی کردن رویدادی تعیین کرده و مهمترین آن خارق العاده بودن آن رویداد است که تکرار ناپذیر باشد. این همه گفتگو درباره تجلی مریم مقدس ماهیت معجزه را زیر سؤال می برد، چراکه اگر معجزه بیش از حد تکرار شود دیگر معجزه نیست.