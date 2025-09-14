بررسی مشکلات ۱۰ واحد تولیدی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمد رحیمی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، که به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، به منظور حل مسائل و مشکلات برخی واحدهای تولیدی و خدماتی برگزار شد، گفت: رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان واحدهای مشکل‌دار از اولویت‌های اصلی این کارگروه است.

رضا محمدرحیمی با اشاره به اینکه مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این کارگروه عبارتند از: موضوعات بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، محیط زیست و منابع طبیعی، اظهار داشت: ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در جهت رفع مشکلات کسب‌وکارها و تحقق افزایش تولید، صادرات، اشتغال و پایداری واحدهای تولیدی می‌باشد.

لازم به ذکر است در این جلسه مشکلات ۱۰ واحد تولیدی، خدماتی، کشاورزی و گردشگری مطرح و تصمیماتی برای حل مشکلات آنها اتخاذ گردید.