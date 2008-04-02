امیدوارم استقلال پیروز شود / هواداران تنها تیم و بازیکنان محبوب خود را تشویق کنند

هاشم ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم فوتبال استقلال تهران پیش از دیدار با پرسپولیس گفت: تیم ما وضعیت مناسبی دارد و بازیکنان برای حضور در این دیدار از آمادگی کامل برخوردار هستند.

وی ادامه داد: دوست داریم بازیکنان تیم در وهله نخست بازی زیبا و جوانمردانه ای را از خود به نمایش بگذارند و با رعایت مسائل اخلاقی، احترام به حریف و داور مسابقه و همکاری با مسئولان برگزاری این دیدار، به هر چه بهتر انجام شدن مسابقه کمک کنند.

سخنگوی باشگاه استقلال تهران با تاکید بر این موضوع که هواداران تنها به تشویق تیم و بازیکنان محبوب خود بپردازند، گفت: مطمئنا هر تیمی که از موقعیت های خود به خوبی استفاده کند، برنده این دیدار خواهد بود. امیدوارم بازیکنان استقلال با استفاده بهتر از موقعیت های خود با پیروزی از زمین مسابقه خارج شوند.

ساعدی با اشاره به اینکه ارائه بازی زیبا بهتر از کسب نتیجه است، اضافه کرد: ما به فکر یک بازی پرگل، زیبا و جوانمردانه هستیم به شرط اینکه حرمت ها و کرامت های این بازی حفظ شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: دربی تهران بسیار مهم است و از آنجا که این دیدار از شبکه های مختلف بین المللی پخش شده و داوران خارجی قضاوت آن را برعهده خواهند داشت، تماشاگران باید در جریان بازی رفتار خوب خود را همچون یک الگوی فرهنگی به نمایش بگذارند و آن را بسط و گسترش دهند.

سخنگوی باشگاه استقلال تهران با تاکید بر اینکه پیروزی در این دیدار عیدی بزرگی بازیکنان به هواداران تیم خواهد بود، در پایان گفت: ما در هر بازی پاداش خاصی برای کادر فنی و بازیکنان در نظر می گیریم که مطمئنا برای پیروزی در این دیدار بسیار مهم و حساس، پاداش ویژه ای هم برای بازیکنان در نظر گرفته ایم، البته فردا (پنجشنبه) پاداش اصلی را بازیکنان استقلال به هواداران خواهند داد و با برتری مقابل پرسپولیس عیدی فراموشی نشدنی به آنها می دهند.

شصت و چهارمین دیدار سنتی تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر ساعت 15 فردا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.