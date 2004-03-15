عمليات شهادت طلبانه ديروز پاسخ منطقي به جنايات اسراييل بود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه قطري نوشت: دوعمليات شهادت طلبانه در لنگرگاه و تاسيسات شهربندري اشدود درجنوب تل آويو ثابت كرد كه هيچ چيزي نمي تواند اسراييلي ها را ايمن نگه دارد.

در حقيقت ميليون ها دلاري كه اسراييل براي ساخت ديوار نژادپرستانه حائل صرف مي كند، مي توانست در راه تحكيم عوامل اعتماد سازي وجلوگيري از دايره خشونت هزينه شود، اما حكومت آريل شارون نخست وزير اسراييل همچنان ازدرك حقايق عاجز و ناتوان است وهمچنان ازعمل به مقتضيات صلح ناتوان مي باشد كه هزينه هاي آن به مراتب آسان تر وكمتر از هزينه ساخت ديوارحائل است.

اين روزنامه نوشت : عمليات اشدود، نتيجه طبيعي و پاسخ منطقي به خشونت هاي اسراييل بود، همگان عمق خشونت طلبي ها و اشغالگري اسراييل را ديده اند و طبيعي است كه خشونت در چنين حجمي بايد با واكنش هايي مقابله به مثل شود و از تاثيرات آن از طريق عمليات شهادت طلبانه جلوگيري شود تا از اين طريق اسراييل اين حقيقت را اجبارا درك كند كه جناياتش بدون پاسخ و بدون هزينه نخواهد بود.

به نوشته الوطن، هرگونه پاسخ اسراييل به اين عمليات، هرگز مهم نخواهد بود زيرا ملت فلسطين هر روز تاوان خطرناك اشغالگري اسراييل را پرداخت مي كند.

الوطن افزود: هيچ چيز تغيير نخواهد كرد مگر اينكه اسراييلي ها متقاعد شوند كه بايد آنها نيز بهاي جنايات و لج بازي و سرسختي حكومت خود را بپردازند و اين به اين معناست كه هر اسراييلي كه درعمليات شهادت طلبانه كشته شود به اين سرنوشت وابسته است زيرا حكومت آنها اين شيوه را با ناديده گرفتن صلح انتخاب كرده است.

دو فلسطيني عصر يكشنبه در دوعمليات شهادت طلبانه در بندر اشدود درجنوب تل آويو 11 صهيونيست را به هلاكت رساندند و 20 تن ديگر را زخمي كردند.

