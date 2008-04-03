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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۴۰

شعبه راهنمایی و رانندگی در کلانتری های مازندران راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران از راه اندازی شعبه راهنمایی و رانندگی در کلانتری های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضانعلی سوادکوهی، شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک مازندران در ساری گفت: در اجرای این طرح حداقل یک مامور راهنمایی و رانندگی در کلانتری ها مستقر خواهند شد.

وی اجرای این طرح را در راستای افزایش حضور فیزیکی و افزایش توان عملیاتی ماموران راهنمایی و رانندگی در صحنه های تصادفات بیان کرد و افزود: بیش از 60 کلانتری و پاسگاه در مازندران در اجرای این طرح از ماموران راهنمایی و رانندگی استفاده خواهند کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران با بیان اینکه آمار میزان تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی در استان کاهش یافته است، این امر را ناشی از شدت برخورد با رانندگان متخلف بیان کرد.

سرهنگ سوادکوهی از همه رانندگان و شهروندان خواست پشتیبان قانون باشند و در اجرای صحیح قوانین از یکدیگر سبقت بگیرند.

وی همچنین با بیان اینکه حدود 90 درصد پلاک های قدیمی در مازندران تعویض شده است، تصریح کرد: رانندگان اینگونه وسائط نقلیه تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند برای تعویض پلاک ها به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

کد مطلب 658951

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