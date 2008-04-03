مامور منابع طبیعی چالوس مورد ضرب و جرح قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، این حادثه زمانی رخ داد که مامور منابع طبیعی از فرد متخلف خواست از برداشت غیرمجاز مخلوط از عرصه منابع طبیعی خودداری کند.

در این حادثه ناگوار که عصر چهارشنبه رخ داد، ضارب با اسلحه سرد مامور یاد شده را به شدت مجروح و از صحنه حادثه گریخت.

در این حمله ناجوانمردانه، کامبیز پوستین دوز از سه ناحیه دست چپ مجروح و پس از انتقال به بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفت.

این حادثه در محدوده طرح نمک آبرود چالوس موسوم به یال بندان رخ داد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه نوشهر در این باره به خبرنگار مهر گفت: عملیات شناسایی فرد ضارب آغاز شده و به همین منظور از کلیه صاحبان تراکتور در منطقه تحقیق خواهد شد.

بهزاد انگورج ضمن عیادت از فرد مصدوم، حال وی را رضایت بخش اعلام و تصریح کرد: این امر از طریق شورای حقوق بیت المال، مراجع قضایی و انتظامی و یگان حفاظت این اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حساسیت شغل منابع طبیعی در حفاظت از عرصه های منابع ملی همواره با مخاطراتی این چنینی روبروست یادآور شد: طی سالهای گذشته شماری از ماموران منابع طبیعی کشور در پاسداری از منابع طبیعی مجروح شده و جان خود را از دست داده اند.

انگورج ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه نوشهر حدود 250 نیروی حفاظتی دارد که این تعداد نیرو در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی ناچیز است.

بیش از 600 هزار هکتار عرصه جنگلی و مرتعی در غرب مازندران وجود دارد.