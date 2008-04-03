عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

-"شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر روزگذشته سفر رسمی دو روزه خود را به موریتانی آغاز کرد.

-" ایمن الظواهری" مرد شماره دوم القاعده روز گذشته در نواری صوتی اعلام کرد: سازمان ملل متحد دشمن اسلام است و بن لادن در سلامتی کامل به سر می برد.

-در انتخابات پارلمانی زیمبابوه مخالفان با اکثریت آراء به پیروزی رسیدند.

-سخنگوی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد: فرانسه به شرق افغانستان نیرو اعزام خواهد کرد.

- " مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد: بسیار زود است که درباره برنده و بازنده حوادث اخیر بصره سخن بگوییم.

-در خلال تظاهراتی که روزگذشته در جنوب یمن برگزارشد، بعد از به وقوع پیوستن درگیری هایی بین نیروهای امنیتی دولت و تظاهرات کنندگان یک نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند.

-واشنگتن، سازمان ملل متحد را برای استقرار 3 هزار و 600 سرباز آفریقایی دیگر در دارفور طی دو ماه دیگر تحت فشار قرار می دهد.

-سخنگوی ناتو اعلام کرد: اعضای این سازمان با پیوستن کرواسی و آلبانی به ناتو موافقت کردند.

-وزیر خزانه داری آمریکا از پکن خواست تا موضوع تبت را به شکل مسالمت آمیز حل کند.