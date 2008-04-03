تداوم اختلافات در ناتو درباره پیوستن گرجستان و اوکراین به این ائتلاف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " میگوئل آنگل موراتینوس" در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست ناتو در بخارست گفت:" برخی کشورها هستند که خواستار عضویت فوری در MAP هستند و برخی هم می گویند که اکنون زمان درست برای این امر نیست."

وی افزود:" اجماعی برای تقویت اصل باز کردن درها وجود دارد."

موراتینوس تصریح کرد: مسئله زمان و موقعیت برای اینکه این دو کشور در نهایت به عضویت طرح اقدام عضویت ناتو ( MAP ) درآیند، هم اکنون تحت بحث و بررسی است و اینکه اسپانیا، نروژ و برخی کشورهای دیگر برای رسیدن به اجماع تلاش می کنند.

اوکراین و گرجستان به طور رسمی خواستار پیوستن به MAP شده اند. این برنامه کشورها را برای دسترسی به ناتو آماده می کند ، اما عضویت آنها را تضمین نمی کند.

آمریکا به شدت از این طرح حمایت می کند و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر بارها بر حمایت قاطع خود از پیوستن این دو کشور به ناتو تاکید کرده، اما روسیه و فرانسه با آن مخالفند.