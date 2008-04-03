نوروز، فرهنگ ابدی ایرانیان / تاکید بر تحریم کالاهای هلندی

الف- اخبار ایران

روزنامه کوران تمپو در مقاله ای با عنوان « نوروز، فرهنگ ابدی ایران » نوشت: با وجود گذشت هزاران سال از فرهنگ تاریخی ایرانیان آنان بدون توجه به سن، زبان، وضعیت اجتماعی و ... همه ساله در روز 21 مارس ، سال نوی شمسی را جشن می گیرند. سال نوی ایرانی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها مانند افغانستان، آذربایجان، ترکیه، عراق، پاکستان، گرجستان، ازبکستان، سوریه، ارمنستان و هند نیز جشن گرفته می شود و همین تعدد کشوها سبب شده است پروفسور "مایا فاراجوا" یکی از محققان مسائل تاریخی اهل آذربایجان سال نوی ایرانی را دارای ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یک مراسم جهانی بداند.



نوروز از نظر معنا در زبان فارسی به معنای روز جدید می باشد که در هنگام فرا رسیدن فصل بهار در ایران و بسیاری دیگر از کشورها که هم اکنون در سال 1387 بسر می برند، جشن گرفته می شود. نوروز در طول تاریخ همواره نوید دهنده پایان زمستان (سختی ها و مشکلات) و آغاز فصل بهار (زندگی دوباره و تولدی نو) بوده است و مردمان ایران زمین از فرا رسیدن نورز و شور و اشتیاقی که این عید باستانی به همراه می آورد برای فائق آمدن بر مشکلات مختلف استفاده می نمایند و این موضوع سبب شده است تا فرارسیدن نوروز تداعی کننده موفقیت های تاریخی ایران با الهام گرفتن از شور و اشتیاق نوروز در طول تاریخ باشد.



نوروز هر ساله با آداب و رسوم بسیار قدیمی و منحصر بفرد برگزار می گردد. در نوروز کوچکترها به دیدار بزرگترها می روند عید را تبریک می گویند و بزرگترها نیز به فرزندان کوچک خانواده عیدی می دهند. نوروز همچنین با برپایی سفره هفت سین پیوندی جدانشدنی دارد و هرساله با فرارسیدن نوروز این سفره نیز در خانه ایرانیان پهن می گردد. در این سفره در کنار قران (سمبل اسلام و دین) و آیینه (سمبل روشنایی) هفت ماده خوراکی که با حرف سین آغاز می شود در سفره قرار می گرد که هرکدام سمبل یک پیام مشخص می باشد بعنوان مثال سبزه موجود در سفره هفت سین پیام آور فرارسیدن فصل بهار و رشد و آغازی دوباره است و حضور سیب در این سفره نیز بعنوان یک میوه بهشتی نشان از برکت و رحمت دارد.



نوروز همچنین پیام آور مبارزات تاریخی ملت ایران برای بدست آوردن عدالت اجتماعی می باشد. ایرانیان یکی از ملت های عاشق عدالت اجتماعی می باشند و بهمین دلیل آنان دین اسلام را که یکی از پیام های آن « عدالت اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه بود را پذیرفتند.



آیت الله خامنه ای نیز در سخنرانی خود به مناسب نوروز و فرا رسیدن سال جدید ضمن نام نهادن سال جدید ایرانی بعنوان سال نوآوری و شکوفایی از دولت درخواست نمود تا بیش از پیش به قشر فقیر جامعه کمک نماید. ایشان در آغاز سال نو خواهان دو موضوع اصلی در سال جدید شد که یکی از آنها نوآوری در تمامی زمینه ها و دیگری به پایان رسیدن پروژه های آغاز شده از سالیان گذشته بود.

ب- اخبار و تحولات داخلی اندونزی

1- اخبار سیاسی



خبرگزاری انتارا نوشت که در میان بالا گرفتن مذاکرات و اظهار نظرها در ارتباط با افزایش کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل ، انگلیس خواهان حضور هر چه بیشتر اندونزی در شورای امنیت شد با این حال "جان ساورز" سفیر انگلیس در سازمان ملل معتقد است اندونزی از شانس بسیار کمی در مقایسه با کشورهای هند و ژاپن برای حضور در شورای امنیت برخوردار می باشد. وی ادامه داد : به عقیده انگلیس اندونزی از نقش بسیار حائز اهمیتی در شورای امنیت و آسیای جنوب شرقی برخوردار می باشد.



"ساورز" گفت : حضور اندونزی در شورای امنیت نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و ما از حضور دوباره این کشور در شورای امنیت حمایت می کنیم و باید دید اصلاحات در بدنه شورای امنیت به چه صورت پیش خواهد رفت.



لازم بذکر است موضوع انجام اصلاحات در شورای امنیت از 10 سال پیش در سازمان ملل مطروح بوده است و اینک با فشار برخی از کشورها من جمله آلمان، برزیل و آفریقای جنوبی اینک این موضوع دوباره در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است.

2- اخبار اقتصادی



روزنامه کمپاس در مطلبی با ذکر ارقام رو به افزایش تورم در کشور می افزاید در حالی که اقشار مرفه از لحاظ معیشت مشکلی ندارند، افراد ضعیف و کم درآمد روز بروز بیتشر تحت فشار تورمی قرار می گیرند. بطور نمونه تورم در ماه مارس حدود یک درصد و مواد غذایی 6/ . درصد افزایش داشته و تورم به بالای 41/3 درصد رسیده است..طبق پیش بینی وزارت دارائی تورم در پایان سال جاری به 5/5 درصد خواهد رسید.. بنظر منتقدین دولت حتی با اجرایی شدن« استراتژی بزرگ » نمی تواند در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی مردم را مرتفع نمود.



روزنامه رعیت مردکا در مطلبی با تیتر"هشدار نسبت به هماهنگی وزارت دارائی با واشنگتن" با اشاره به تعیین رئیس کل بانک مرکزی اندونزی توسط رئیس جمهور این کشور اضافه شده اکنون در نظر است تا وزیر دارائی این کشور که بزودی پست خود را ترک می کند، به عنوان وزیر هماهگ کننده در اقتصاد مشفول کار شود. طبق این خبر چهار نفر برای تصدی پست وزارت دارائی این کشور نامزد هستند به گفته یکی از اعضای کمیسیون دارائی پارلمان اندونزی، واشنگتن بسیار علاقمند است تا این پست فرد مورد نظرش انتخاب گردد بطوری که فرد انتخاب شده منافع امریکا را تامین کند.

روزنامه رپوبلیکا درباره حمایت از طرح تحریم کالاهای هلندی نوشت که پس از اینکه نخست وزیر مالزی طرح تحریم کالاهای هلندی بعنوان نشانه اعتراض مسلمانان به فیلم فتنه را اعلام نمود انجمن کشاورزان سیب زمینی در اندونزی نیز اعلام نمود که از این طرح حمایت خواهد نمود و واردات نهال های سیب زمینی از هلند را متوقف خواهد ساخت. پیش بینی می شود که تحریم واردات این نهال از هلند ضربه سختی به اقتصاد هلند وارد سازد زیرا اندونزی یکی از کشورهایی می باشد که به میزان بسیار زیادی از هلند نهال سیب زمینی وارد می نماید.

3- اخبار فرهنگی

روزنامه "کوران تمپو"چاپ اندونزی در شماره روز سه شنبه خویش با چاپ عکسی از تظاهرات گروه اسلامی جبهه مدافع اسلام نوشت : دولت اندونزی بطور رسمی پخش فیلم فتنه را در رسانه ها و سایت های اینترنتی اندونزی ممنوع اعلام نمود.



"سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور اندونزی نیز دیروز پس از برگزاری جلسه ای با وزیر امورخارجه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس پلیس اندونزی در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر کار خود به خبرنگاران گفت: پخش این فیلم ساخته نماینده مجلس هلند تنها موجب ایجاد تفرقه در میان ما می شود لذا من از مسئولان وب سایت های موجود در اندونزی درخواست می نمایم این فیلم را در صفحات خود جای ندهند.

رئیس جمهور از مردم درخواست نمود تا درقبال پخش این فیلم خویشتنداری نمایند و به اقدامات خشونت آمیز دست نزنند زیرا توسل به خشنوت نه تنها توسط اسلام بلکه توسط تمامی ادیان رد شده است.



"محمد نوح" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: متأسفانه برخی از سایت های اینترنتی مانند سایت YOUTUBE فیلم فتنه را به نمایش گذاشته اند و ما قصد داریم تا با تهیه و تنظیم نامه ای مراتب اعتراض خود را به این سایت ها اعلام نماییم.



لازم بذکر است دیروز حدود 100 تن از اعضای جبهه مدافع اسلام (FPI) با تجمع دربرابر سفارت هلند در جاکارتا خواهان پوزش رسمی دولت هلند از پخش فیلم فتنه توسط این نماینده مجلس هلند شدند.



دولت اندونزی ضمن ممنوع اعلام نمودن پخش فیلم جنجالی "فتنه" در اندونزی اعلام نمود "گریت ویلدرز" نماینده مجلس هلند که سازنده اصلی این فیلم می باشد اجازه سفر به اندونزی را ندارد.



"مختار عارفین" در این رابطه به خبرنگاران گفت : دادستانی کل اندونزی توانایی جلوگیری از انتشار فیلم فتنه در اندونزی را دارد و در این صورت هر شخصی که اقدام به انتشار این فیلم در اندونزی بپردازد مجازات در انتظارش خواهد بود.



"دین شمس الدین" رئیس سازمان اسلامی محمدیه نیز در ارتباط با پخش فیلم فتنه گفت : امت مسلمان حق دارند تا از پخش این فیلم خشمگین باشند و حتی بخواهند تا سازنده این فیلم را به دادگاه های بین المللی ارجلاع دهند با این حال من از امت مسلمان اندونزی درخواست می نمایم تا در برابر این فیلم بیش از اندازه احساساتی نشوند زیرا این فیلم از پتانسیل بالایی برای ایجاد چالش و خشونت میان اسلام و غرب برخوردار می باشد.

سایت رسمی مجلس نمایندگان اندونزی نوشت که "آگونگ لاکسونو" رئیس مجلس نمایندگان اندونزی ضمن انتقاد از انتشار و پخش فیلم فتنه گفت: این فیلم می تواند موجب ایجاد اختلاف و درگیری میان مردم اندونزی گردد. وی تصریح کرد: دولت باید از تمامی راه های وارد شدن این فیلم به اندونزی جلوگیری نماید که با توجه به تکنولوژی امروز امر بسیار دشواری می باشد ولی دولت می تواند با مجازات نمودن عوامل انتشار و پخش این فیلم به جلوگیری از انتشار هرچه بیشتر آن بپردازد.



"عبدالله طوها" رئیس بخش همکاری بین المجالس نیز خواهان اقدامات پیشگیرانه برای انتشار فیلم فتنه در اندونزی شد و افزود : این فیلم به آیه های اسلام استناد می نماید و از تروریست ها بعنوان نشانه مسلمانان نام می برد لذا باید از انتشار آن جلوگیری شود. به عقیده وی، با وجود اینکه وزارت امورخارجه اندونزی مراتب اعتراض خود به پخش این فیلم را اعلام داشته است ولی باید اقدامات عملی اندیشیده شود تا از تبعات انتشار این فیلم من جمله به مخاطره افتادن امنیت و اتحاد کشور جلوگیری شود.

ج- اخبار روابط خارجی اندونزی

روزنامه جاکارتا پست نوشت که "نیکولاس وان دام" سفیر هلند در اندونزی در نامه ای که برای این روزنامه ارسال کرده با اشاره به تهیه و پخش فیلم فتنه در هلند تاکید نموده است: در این فیلم به بسیاری از مردم بویژه مسلمین توهین شده است و اسلام را مترادف با خشونت معرفی کرده است. دولت هلند این تفسیر ( از اسلام) را رد می کند.