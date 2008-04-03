بازداشت 255 نفر از اعضای اخوان المسلمین در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منبع افزود: در پی تظاهرات اعتراض آمیز به اقدام نیروهای امنیتی مصر مبنی بر بازداشت اعضای اخوان المسلمین در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شوراهای محلی در هشتم آوریل، نیروهای پلیس مصر طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 255 نفر از فعالان اخوان المسلمین را بازداشت کردند.

لازم به ذکر است روز سه شنبه سه هزار تن از اعضای گروه اخوان المسلمین در الزقاقیق واقع در 100 کیلومتری شمال شرق قاهره، 200 نفر در اسکندریه و هزار و 500 نفر دیگر در دمنهور واقع در دلتا النیل تظاهرات بر پا کردند.

در طنطا نیز درگیریهایی میان بیش از 700 نفر اعضای اخوان المسلمین و پلیس روی داد که منجر به زخمی شدن پنج نفر از طرفین شد.

سازمان حقوق بشر روز یکشنبه بازداشت اعضای اخوان المسلمین در آستانه انتخابات شوراهای محلی را تلاشی آشکار برای تقلب و جلوگیری از برگزاری انتخاباتی سالم در مصر دانست.

شایان ذکر است، منابع نزدیک به اخوان المسلمین براین باورند که موج بازداشت اعضای این گروه در راستای تلاش مسئولان مصری برای جلوگیری از قدرت اخوان المسلمین در رقابت انتخابات شوراهای محلی صورت می گیرد. قرار بود این انتخابات در سال 2006 برگزار شود، اما به مدت دو سال به تعویق افتاد.

کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که مسئولان مصری در تلاش برای جلوگیری از موفقیت اخوان المسلمین در انتخابات، آن را به مدت دو سال به تعویق انداختند. اخوان المسلمین در انتخابات ژانویه سال 2006، 20 درصد از کرسیهای پارلمان مصر را به خود اختصاص داد.