بوش با مدودوف برای اولین بار یکشنبه آینده دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی پریخودکو" یکی از مشاوران نزدیک "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه خاطر نشان کرد:" دیدار بین پوتین و جرج بوش برای روز یکشنبه برنامه ریزی شده که پس از آن هم بوش با دیمیتری مدودوف رئیس جمهور منتخب دیدار خواهد کرد."

پوتین که ریاست جمهوری را در هفتم می سال جاری میلادی به مدودوف تحویل خواهد داد، از بوش برای بحث و بررسی درباره برنامه سپر موشکی آمریکا به شهر سوچی روسیه دعوت کرده است.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند که این مسئله با مخالفت روسیه روبرو شده است.

واشنگتن هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

آمریکا به تازگی پیشنهادهایی را درباره طرح سپرموشکی خود به روسیه ارائه کرده؛ هرچند که هنوز جزئیات بسته پیشنهادی آمریکا به روسیه درباره سپرموشکی منتشر نشده، اما گفته می شود که در این بسته پیشنهادی واشنگتن با نظارت مسکو بر سپر موشکی توسط افراد و تجهیزات نظامی موافقت کرده است

