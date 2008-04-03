هاینونن و سلطانیه به زودی با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو دیپلمات ارشد غربی که ازنزدیک تحقیقات آژانس را درباره برنامه هسته ای ایران دنبال می کنند، در گفتگو با آسوشیتدپرس ادعا کردند که چین اطلاعاتی را درباره برنامه هسته ای ایران در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده است، اما آژانس از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

" شون مک کورمک" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته در جمع خبرنگاران گفت که نمی تواند این مسئله را تایید کند که چین اطلاعاتی را درباره ایران در اختیار آژانس قرار داده است.وی افزود:" ما روی هم رفته درباره این موضوع با چین خیلی خوب کار کرده ایم."

" جان بولتون" نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد هم ادعا کرد: هر گونه اقدامی از این نوع از سوی چین با توجه به روابط نظامی قبلی پکن با تهران به طور بالقوه ای مهم است .

این دیپلماتها مدعی شدند که آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از کشورهای عضو را پس از گزارش ماه فوریه آژانس به 35 عضو شورای حکام درباره برنامه هسته ای ایران آغاز کرده است.

به گفته این دیپلماتها، " اولی هاینونن" معاون پادمانی آژانس در نظر دارد طی روزهای آتی با "علی اصغرسلطانیه " نماینده دائم ایران در آژانس دیدار کند تا به پاسخهایی در این زمینه دست یابد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی برحل تمام مسائل باقیمانده درمسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.