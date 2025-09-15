به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی حق‌شناس گفت: اختتامیه ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مازندران در نیمه اول مهرماه برگزار می‌شود و در این مراسم از خبرنگاران برجسته استان تقدیر خواهد شد.

وی افزود: «نشان قلم» به خبرنگارانی اهدا می‌شود که در تولید محتوا و پوشش اخبار با تأکید بر سوژه‌محوری، مطالبه‌گری و حضور فعال در صحنه، عملکرد برجسته‌ای داشته‌اند و به لحاظ کمی و کیفی پیشتاز هستند.

وی با یادآوری خدمات زنده‌یاد جابر معافی، مدیر فقید خبرگزاری فارس مازندران، گفت: منش و تعهد ایشان چراغ راه خبرنگاران امروز است و این نشان با هدف ارج نهادن به تلاش‌های خبرنگارانی اهدا می‌شود که با تولید محتوای متنوع و بومی، صدای مردم را به گوش مسئولان و جامعه می‌رسانند.

حق‌شناس تصریح کرد: جهاد تبیین بدون حضور فعال خبرنگاران در میدان و پیگیری مداوم مطالبات محقق نخواهد شد و اهدای «نشان قلم» تلاشی برای قدردانی از این نقش کلیدی است.

وی در پایان تاکید کرد امید است این اقدام انگیزه‌ای برای نسل جوان خبرنگاران باشد تا با الهام از الگوهایی مانند زنده‌یاد جابر معافی، مسیر حرفه‌ای خود را با صداقت و مسئولیت‌پذیری ادامه دهند.