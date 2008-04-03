317 هزار گردشگر از خدمات طرح نوروزی هلال احمر گیلان بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کیوان اسد پور، صبح پنجشنبه با اعلام گزارش عملکرد هلال احمر استان گیلان در ایام نوروز اظهار داشت: 100هزار نفر از این گردشگران با مراجعه به راهنمایان مسافران نوروزی در مبادی ورودی و خروجی شهرها، راهنمایی شدند.

وی اظهار داشت: 215هزار لوح فشرده و بروشور و سالنامه نیز برای معرفی نقاط دیدنی گیلان و نکات آموزشی امداد و نجات بین مسافران نوروزی توزیع شده است.

اسدپور اعلام کرد: هزار و 500 گردشگر نیز در قالب طرح امداد و نجات نوروزی از خدمات سرپایی 20 پایگاه امداد و نجات استفاده کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان خاطرنشان کرد: به 260 مصدوم و مجروح، کمکهای اولیه ارائه شد و 143 نفر از این مصدومان نیز به مراکز درمانی و بیمارستانها اعزام شدند.

اسدپور یادآور شد: هفت هزار پزشک، پرستار، امدادگر و جوانان عضو هلال احمر گیلان نیز در قالب طرحهای امداد و نجات و راهنمایان نوروزی فعالیت می کنند.

این دو طرح تا 16 فروردین ماه ادامه دارد.