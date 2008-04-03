گیلان جایگاه مناسب دفع زباله ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، زلفی نژاد مدیرکل محیط زیست استان گیلان در نشستی زیست محیطی در رشت اعلام کرد: در این زمینه نشستهایی با استاندار گیلان برگزار و مقرر شده برای ساماندهی وضعیت زباله های گیلان برنامه ریزی شود.

مدیر کل محیط زیست استان گیلان از تولید روزانه دو هزار و400 تن انواع زباله در این استان خبر داد و افزود: روزانه بیش از 900 تن زباله در روستاها و یک هزار و 500 تن زباله در شهرهای استان تولید می شود.

وی اظهار داشت: این حجم از زباله با توجه به تولید 500 لیتر شیرابه از هر تن زباله خطر جدی برای محیط زیست گیلان به حساب می آید.

زلفی نژاد با اشاره به اینکه زباله مهمترین تهدید برای طبیعت سر سبز گیلان است، اذعان داشت: 80 درصد زباله های تولیدی این استان در طبیعت رها سازی می شود.

وی، دفع غیراصولی و رها سازی زباله در طبیعت را یک معضل اساسی زیست محیطی گیلان دانست و افزود: ورود شیرابه زباله ها به رودخانه ها از مهمترین پیامدهای زیانبار تخلیه زباله در طبیعت است.

این مقام مسئول در محیط زیست گیلان خاطر نشان کرد: ورود شیرابه زباله ها به آبهای جاری اولین هدیه نامیمون به اکوسیستم های آبی و تنوع زیستی آبزیان است.

زلفی نژاد بیان داشت: هم اکنون بسترهای زایش و تولید مثل آبزیان در معرض خطر جدی شیرابه زباله ها است و اگر تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان نباشد بسیاری از گونه های با ارزش از جمله ماهیان خاویاری و استخوانی از بین خواهند رفت.

وی همچنین با اعلام اینکه هم اینک هزار همیار محیط زیست در گیلان با این اداره کل همکاری دارد، افزود: طرح همیار محیط زیست از مهد کودکها از سال گذشته در گیلان شروع شده و هم اکنون 250 همیار در موارد خاص با محیط زیست استان همکاری دارند.

این مقام مسئول در محیط زیست استان رعایت و ترویج اخلاق زیست محیطی را در جامعه بسیار مهم دانست و گفت: منهای اخلاق زیست محیطی نجات استان از هر نوع آلودگی ممکن نیست از این رو محیط زیست استان برنامه های خود را در قالب "اخلاق زیستی محیطی" جلو می برد.