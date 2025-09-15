۳۰۰ هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری در استان ایلام انجام شد

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان ایلام در زمره استان‌های پیشرو کشور در اجرای طرح‌های آبخیزداری قرار دارد و تنها در سال جاری، ۳۰۰ هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری در سطح ۶۴۰ هزار هکتار از کانون‌های سیلابی استان اجرا شده است.

وی با اشاره به سیلاب سنگین سال ۱۳۹۴ در شهر ایلام گفت: در آن حادثه، ۱۹۴ میلی‌متر باران در مدت ۸ ساعت بارید و خسارت‌های فراوانی به شهروندان و زیرساخت‌ها وارد کرد. از همان سال، اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوزه‌های آبریز حادثه‌خیز به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

خانمحمدیان افزود: تا امروز، طرح‌های متنوعی شامل بندهای خاکی با سرریز سنگی-ملاتی، عملیات مکانیکی و بیولوژیکی در بالادست حوزه‌های آبریز اجرا شده که ضمن کنترل سیلاب، به کاهش فرسایش خاک، تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و رونق کشاورزی منطقه کمک قابل توجهی کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام خاطرنشان کرد: طرح‌های آبخیزداری استان در قالب ۱۰۵ حوزه و در وسعتی حدود ۶۵۰ هزار هکتار معادل ۳۴ درصد مساحت استان دارای مطالعات تفصیلی اجرایی است.

وی گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی شده است سالانه در سطح کشور ۴ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شود که سهم استان ایلام، اجرای بیش از ۱۵۰ پروژه عملیاتی در سال ۱۴۰۴ با حجم ذخیره آب بیش از هزار مترمکعب خواهد بود.