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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۹:۲۳

استاد دانشگاه:

حفظ جایگاه ویژه استان گیلان در تولید برنج یک ضرورت است

حفظ جایگاه ویژه استان گیلان در تولید برنج یک ضرورت است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: علی میرزایی گفت: حفظ جایگاه ویژه استان گیلان در تولید برنج که اصلى ترین غذاى مردم بعد از گندم است، یک ضرورت به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر در گیلان، استاد دانشگاه های گیلان در یک نشست کارگاهی آموزشی در رشت اعلام کرد: با سیاستهای حمایتی و ترغیبی به رغم حفظ جایگاه برنج به عنوان یک محصول استراتژیک باید روز به روز برای ارتقا کمی و کیفی این محصول تلاش شود.

وی تغیر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی در استان را زنگ خطری برای این محصول راهبردی دانست و افزود: جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی در شرایط کنونی امری لازم است زیرا سبب افزایش بهره ‌وری عوامل تولید می شود.

میرزایی همچنین تامین فرصت جهت استفاده از فناوری و به کارگیری تجهیزات سودمند و مناسب، افزایش سطح زمین قابل کشت ناشی از یکپارچه ‌سازی، امکان توسعه امور زیربنایی، افزایش تولید در واحد سطح و در نتیجه افزایش درآمد کشاورزان، جلوگیری از اتلاف و هدر رفت منابع پایه و عوامل تولید، امکان اعمال مدیریت بهینه در سطح مزارع، افزایش کیفیت تولید، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و اشتغالزایی و کاهش بیکاری را از دیگر تحولات ناشی از یکپارچه‌ سازی و تجمیع اراضی برشمرد.

وی با اعلام اینکه حفاظت، حمایت و بهره ‌برداری اصولی و بهینه از زمین به عنوان "ثروت ملی" یک اصل مهم در کشور تلقی می شود و افزود: خرد و پراکنده بودن اراضی، آنها را از رده خارج و به فرسایش و تخریب اراضی منجر می شود.

این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: خرد بودن اراضی همچنین سبب توسعه شهرنشینی، افزایش غیرمنطقی هزینه تولید در واحد سطح، عدم توجیه اقتصادی و امکان جذب سرمایه، عدم کاربرد فناوری مناسب، فقدان سیاستگذاری صحیح در ارتباط با کاربری زمین، فقر و مشکلات اجتماعی، عدم رقابت و سودآوری تولید در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها می‌شود.

میرزایی عنوان کرد: بر این اساس، تجمیع قطعات و یکپارچه‌ سازی اراضی سبب می‌شود دولت بتواند در راستای عدالت اجتماعی، اقدامهای حمایتی خود را از بهره برداران خرد توسعه داده و بهبود مدیریت و استفاده از منابع نیز می‌تواند از پیامد های یکپارچه ‌سازی اراضی باشد که نفع آن نیز به همان بهره ‌برداران خرد برمی‌گردد و این سبب نزدیک شدن به تحقق عدالت اجتماعی می‌شود.

استان گیلان 230 هزار هکتار اراضی شالیکاری دارد.

کد مطلب 658979

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