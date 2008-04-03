600 اثر فرهنگی مازندران در فهرست آثار ملی کشور ثبت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد تسهیلات سفر مازندران در ساری افزود: تاکنون 650 اثر فرهنگی مازندران در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: میزان ثبت آثار فرهنگی مازندران در فهرست آثار ملی کشور تا پایان امسال به بیش از هزار و 250 اثر خواهد رسید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه سه هزار و 200 اثر فرهنگی مازندران شناسایی و در آستانه به ثبت رسیدن در فهرست آثار ملی است، تصریح کرد: نقشه باستان شناسی مازندران تابستان امسال با اطلاعات کامل از بناهای تاریخی، تل ها و تپه ها چاپ و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

عباس نژاد با بیان اینکه این سازمان برای ثبت آثار ملی استان با کمبود اعتبار مواجه است، اذعان داشت: با اعتبارات ملی و استانی مشکل اعتباری برای ثبت آثار ملی استان حادث نخواهد شد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه متولی اصلی ساماندهی 60 متر سواحل دریا سازمان گردشگری نیست بیان داشت: تعیین حریم این بخش به عهده منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای است.

دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران با بیان اینکه آیین نامه ماده 63 برنامه چهارم توسعه وظیفه هر دستگاهی را در ساماندهی سواحل مشخص کرده، اظهار داشت: سهم سازمان گردشگری در دریا ایجاد گردشگری و گردشگر دریایی و فراهم نمودن سرمایه گذار در پشت حریم 60 متر است.

عباس نژاد در عین حال معتقد است که اجرای کامل طرح های دریا در استان که شامل پوشش ناجیان غریق، پزشکی، تغذیه، اورژانس و سایر موارد است نیازمند سالانه چهار میلیارد تومان اعتبار است.

وی همچنین با اشاره به گردشگر پذیر بودن مازندران خواستار ملی شدن بودجه سفر از سوی مقامات مسئول سازمان گردشگری شد.

به گفته این مسئول، ماهانه یک میلیون و 100 هزار نفر به جمعیت استان با ورود گردشگر افزوده که برای تامین سفر این افراد نیاز به اعتبارات خاص سفر و فراهم ساختن زیرساخت های مرتبط با آن است.

وی در پایان با بیان اینکه میزان مسافران ورودی به استان نسبت به سال قبل از رشد 40 درصدی برخوردار بوده است، تصریح کرد: 55 درصد مسافران نوروزی امسال مازندران ماندگار و مابقی عبوری بودند و سه درصد این گردشگران را گردشگر خارجی تشکیل داده بود.