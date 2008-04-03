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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۰۷

دومین بانک اسلامی سوئیس افتتاح می‌شود

اقتصاد و خدمات بانکداری اسلامی در سراسر جهان روند رو به رشدی دارد و مشتریان بسیاری را به خود جدب می‌کند، در چنین شرایطی دومین بانک اسلامی در سوئیس به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی جهان افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، ابراهیم دبدوب مدیر اجرایی بانک ملی کویت که در نظر دارد این بانک جدید را تأسیس کند گفت: این بانک برحسب نیازها و تقاضای مردم تأسیس می شود.

دومین بانک اسلامی تا پیش از پایان سال میلادی جاری افتتاح خواهد شد و از آنجا که کشور سوئیس هنوز هم از نظر بسیاری یکی از کشورهای مطلوب برای نگهداری مبالغ آنها است این بانک با موفقیت رو به رو می شود.

نخستین بانک اسلامی سوئیس در سال 2006 با عنوان بانک خصوصی فیصل در ژنو افتتاح و به نخستین بانکی تبدیل شد که براساس اصول و قواعد شریعت اسلام فعالیت می کند.

کد مطلب 658989

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