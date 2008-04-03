رئیس جمهور کره جنوبی خواستار گفتگو با پیونگ یانگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " لی میون باک" از پیونگ یانگ خواست تا به منظور کاهش سطح تنشها در مرز دو کشور گفتگوهای "صریح و بی پرده ای" با سئول داشته باشد.

وی افزود:" آنچه که دولت جدید می خواهد گفتگوی صریح تر بین کره شمالی و جنوبی است. "

کره شمالی اخیرا دولت کره جنوبی را دست نشانده آمریکا توصیف کرد.

لی خاطر نشان کرد:" از زمان آغاز به کار دولت من، کره شمالی به تنشها دامن زده است. اما من فکر می کنم که روابط بدتر نخواهد شد."

وی تصریح کرد: دو طرف باید الگوهای گفتاری خود را مطابق با روند جهانی تغییر دهند به گونه ای که بتوانند به یکدیگر کمک کنند.

رئیس جمهور کره جنوبی افزود:" امیدوارم که کره شمالی و جنوبی از طریق گفتگو، سطح بالاتری از همکاری را توسعه دهند."

در روزهای گذشته کره شمالی با انجام چندین آزمایش موشکی از احتمال کند شدن روند توقف برنامه های هسته ای خود درچهارچوب توافق های به عمل آمده با گروه شش جانبه خبرداد.

این اقدام کره شمالی پس از اخراج 11 نیروی کره جنوبی از اداره مشترک همکاری های دو کره ازخاک این کشوراتفاق افتاد.

رسانه ها و تحلیلگران معتقدند این اقدامات کره شمالی در جهت برخورد با دولت محافظه کار جدید کره جنوبی انجام شده است.

دولت جدید کره جنوبی خواستار افزایش فشارها بر کره شمالی برای متقاعد کردن این کشور برای خلع سلاح شده است.