تاکید مشعل بر گسترش روابط حماس با اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، خالد مشعل عصر روز گذشته بر موافقت خود با تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 تاکید و در عین حال بازگشایی هر گونه کانال مخفی یا آشکار به طور مستقیم با اسرائیل را رد کرد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در ادامه وقوع جنگ در منطقه با هدف اعمال فشار بر گروههای مقاومت برای کاهش سقف خواسته های ملی شان را بعید ندانست.

وی ادعای اخیر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد مذاکره حماس با رژیم اسرائیل را تکذیب و اعلام کرد: اسرائیل همواره تلاش می کند تا از طریق گروههای مختلف، به گشایش کانال ارتباطی با حماس روی آورد. اما ما با این درخواستها مخالفت کرده ایم.

به گفته مشعل، اسرائیل به خوبی از آنچه که ما خواهان آن هستیم آگاه است و می داند که باید به اشغال غیر قانونی اراضی فلسطین پایان دهد و حقوق ملت فلسطین را به رسمیت بشناسد.

وی در ادامه از وجود روابط رو به رشد حماس با اروپایی ها که به صورت پنهان و آشکار صورت می گیرد اشاره و اعلام کرد: روابط با اروپا وجود دارد، اما فشارهای آمریکا میزان گسترش و گشایش آنها را کاهش می دهد. اما به عقیده من زمان، این مشکل را حل می کند و همه این واقعیت را درک خواهند کرد که هیچ چیزی بدون توافق و تفاهم با حماس امکانپذیر نخواهد بود.

خبر دیگر اینکه، رژیم اسرائیل با احداث هزار و 908 واحد مسکونی در شهرکهای کرانه باختری در سال 2008 موافقت کرد.

این واحدهای مسکونی در مجتمعهای بزرگ شهرک نشین در کرانه باختری از جمله معالیه آدومیم و آریل که رژیم اسرائیل ادعا می کند در چارچوب هر گونه توافقنامه صلحی با فلسطین آنها را حفظ خواهد کرد؛ احداث خواهند شد.