اظهارات بوش درباره توان موشکی ایران تلاشی نامعقول و فرصت طلبانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی حسینی با اشاره به روابط تاریخی ، متین و همه جانبه جمهوری اسلامی ایران با کشور های همسایه ، خاطرنشان کرد : مناسبات دوستانه و روبه رشد جمهوری اسلامی ایران با همسایگان، بیانگر این واقعیت است که ثبات موجود در میان کشورهای منطقه از تمامی مولفه‌های آرامش بخش برخوردار بوده و اقدامات مداخله جویانه و بی‌ربط دیگران نمی‌تواند هیچ خللی در آن ایجاد کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران جنبه دفاعی داشته و درخدمت ثبات و امنیت منطقه است و استقبال کشورهای همسایه بویژه ترکیه از همکاری‌های امنیتی و مبارزه مشترک علیه تروریسم منطقه ‌ای ، بهترین گواه براین امر است.

حسینی افزود : اتخاذ این قبیل سیاست‌های تشنج آفرین در دوره ریاست جمهوری کنونی آمریکا موجبات افزایش بحران‌های سیاسی ، امنیتی و اقتصادی دردنیا را فراهم ساخته وتشدید مشکلات فزاینده سیاسی و اقتصادی مردم آمریکا و تنفر روز افزودن افکار عمومی جهان از آمریکا را در پی داشته است.