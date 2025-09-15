اقدام سریع کادر سلامت کاشان جان مادر باردار و نوزاد را نجات داد

مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اقدام سریع و هماهنگی تیم سلامت خانه بهداشت خنب و اورژانس ۱۱۵، جان یک مادر باردار و نوزادش از مرگ حتمی نجات یافت.

وی افزود: فاطمه اخوان بهورز خانه بهداشت خنب، پس از بررسی وضعیت مادر باردار ۳۳ هفته‌ای با سابقه جفت سرراهی و علائم خونریزی، شرایط را پرخطر تشخیص داد و بلافاصله با هماهنگی اورژانس ۱۱۵ و اخذ رضایت همسر بیمار، مادر را به بیمارستان منتقل کرد و تا صبح در کنار وی حضور داشت.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان تصریح کرد: نیمه‌های شب وضعیت مادر، بار دیگر وخیم شد و با افزایش خونریزی، صبح روز بعد تحت نظر پزشک متخصص به اتاق عمل انتقال یافت و با عمل سزارین، نوزاد سالمی به دنیا آمد.

وی ادامه داد: به گفته پزشکان بیمارستان، در صورت هرگونه تأخیر در اعزام، جان مادر و نوزاد با خطر جدی مواجه می‌شد.