ونگر از عملکرد داور دیدار آرسنال - لیورپول انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آرسن ونگر پس از پایان دیدار دیشب در نشست خبری گفت: خطای درک کویت بر روی الکساندر هلب، بی تردید خطای پنالتی و آن هم مقابل دیدگان داور بود. اگر داور جایگیری بدی داشت، بله حق با او بود اما داور در پنج قدمی صحنه بود و بر صحنه اشراف کامل داشت.

سرمربی آرسنال از عملکرد بازیکنانش در این دیدار ابراز نارضایی کرد. وی در این باره گفت: به پایان بردن اینگونه بازی ها با این نتیجه، نا امید کننده است. ما این موقعیت را داشتیم که بازی را ببریم اما من نمی توانم بازیکنانم را مقصر بدانم. ما در این بازی بدشانس بودیم بویژه در صحنه ای که نیکلاس بنتنر مانع ورود توپ به دروازه لیورپول شد.

آرسنال دیشب در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه تساوی یک بر یک طی دیداری خانگی مقابل لیورپول متوقف شد. دیدار برگشت این دو تیم سه شنبه هفته آینده برگزار می شود.