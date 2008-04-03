مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد: نوآوری باید به صورت هدفمند پیگیری شود / دانشگاه جسارت نوآوری را دارد

دکتر فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص الزامات تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در نامگذاری امسال به عنوان سال نوآوری و شکوفایی گفت : دانشگاههای کشور مخصوصا پس از انقلاب در زمینه نوآوری و شکوفایی علم و فناوری فعالیت بسیار زیادی داشتند و به ویژه دوره های تحصیلات تکمیلی کمک کرد تا حرکات بسیار مثبتی انجام شود.

بحث نوآوری به شکل برنامه ریزی شده پیگیری شود

وی با بیان اینکه دانشگاهها تاکنون نقش بسیار موثری در جامعه داشته اند، خاطرنشان کرد: تاکنون به صورت برنامه ریزی شده و منسجم و هدفمند عمل نمی شده لذا اکنون این سیاست در وزارت علوم دنبال می شود که بحث نوآوری به شکل برنامه ریزی شده پیگیری شود و با کمک خود دانشگاهها هدفمند شود.

مدیرکل پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: زمانی که هدف و برنامه وجود داشته باشد، نیروی بالقوه ای که وجود دارد بالفعل می‌شود و می تواند اثر مثبت داشته باشد.

"نوآوری و شکوفایی" راهگشای حرکتهای آموزش عالی خواهد بود

فیروز بختیاری نژاد با بیان اینکه نامگذاری سال 87 تحت عنوان نوآوری و شکوفایی در مقطع بسیار خوبی صورت گرفت، افزود: "نوآوری و شکوفایی" راهگشای حرکتهای آموزش عالی در دانشگاهها و وزارت علوم خواهد بود و یک انگیزه مثبتی می بخشد تا بتوان برنامه ریزی منسجمی در رابطه با بحث نوآوری و شکوفایی داشت.

به عقیده این مسئول وزارت علوم تاکید مقام معظم رهبری بر نوآوری و شکوفایی ناظر بر حوزه علم و فناوری است و فعالان حوزه پژوهش و فناوری باید بیشترین برداشت را از این تاکید داشته باشند.

مدیرکل پژوهشی وزارت علوم گفت: بخش پژوهش شامل مدیریت و برنامه ریزی تولید علم و مدیریت و برنامه ریزی فناوری است که علاقه مندیم بر روی این دو حوزه برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم و به صورت متمرکز فعالیت کنیم لذا یکی از سیاستهای اصلی وزارت علوم بخصوص در حوزه معاونت پژوهشی این است که بر روی این موضوعات بحث و برنامه ریزی داشته باشد و بتواند به شکوفایی مدنظر برسد.

بختیاری نژاد افزود: فعالیت به اندازه کافی وجود دارد اما باید منسجم شود و برنامه ریزی صورت گیرد تا در پایان سال 87 بتوانیم دستاوردهای بسیار مفیدی را به اطلاع مردم برسانیم.

وی با ابراز امیدواری و خرسندی نسبت به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و تاکید بر نوآوری و شکوفایی گفت: باید منظمتر و با برنامه تر و سخت تر کار کنیم تا تاکیدات محقق شوند.