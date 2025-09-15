آمادگی کامل پلیس ایلام برای تأمین نظم و امنیت همزمان با بازگشایی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس اظهار داشت: انتظامی استان با برنامهریزی هدفمند و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، آمادگی کامل برای تأمین نظم و امنیت همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در سطح استان را دارد.
وی افزود: طرح ویژه ترافیکی در مسیرهای منتهی به مدارس با دقت و استقرار گشتهای خودرویی و حضور مستمر پلیس راهور در اطراف مدارس اجرا میشود تا از بروز ترافیک و اختلال در عبور و مرور جلوگیری شود.
فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم جهت آغاز سال تحصیلی جدید با هدف ایجاد محیطی امن و سالم برای دانشآموزان و خانوادهها اندیشیده شده و استمرار این نظم از طریق ارتباط مستمر پلیس استان با انجمنهای اولیا و مربیان و پایش مداوم محیط پیرامونی مدارس در طول سال تحصیلی دنبال خواهد شد.
سردار سلمانی در پایان گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مزاحمت یا رفتار مشکوک در اطراف مدارس، میتوانند از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و والدین نیز فرزندان خود را نسبت به عدم معاشرت با افراد ناشناس و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توصیههای آموزشی پلیس استان را آگاه سازند.
نظر شما