گزارش مهر از آغاز سومین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران با حضور 480 تیم به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار می شود.

افزایش تعداد تیم های خارجی شرکت کننده در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران از 14 تیم به 17 تیم رشد 30 درصدی حضور کشورهای خارجی را در این دوره از مسابقات نشان می دهد. آلمان، چین، برزیل، اسپانیا، ترکیه، مالزی، هلند، مکزیک، امارات و ژاپن از جمله کشورهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات خواهند بود.

این دوره از مسابقات در 15 لیگ برگزار می شود. ربات های انسان نما، ربات های فوتبالیست سایز متوسط، ربات های فوتبالیست سایز کوچک، ربات های امدادگر واقعی، ربات های خانگی، ربات های مین یاب، شبیه ساز سه بعدی فوتبال، شبیه ساز دو بعدی فوتبال، تجسم فیزیکی، شبیه ساز امداد، شبیه ساز ربات های امدادگر مجازی، ربات های دانش آموزی فوتبالیست یک به یک، ربات های دانش آموزی فوتبالیست دو به دو ، ربات های دانش آموزی امدادگر، نمایش ربات های رده بزرگسالان و نمایش ربات های رده نوجوانان بخش های این دوره از مسابقات روبوکاپ ایران است.

معرفی جنبه های مختلف ربوکاپ به اساتید، محققین و دانشجویان کشور، تشویق و کمک به کسانی که به این عرصه وارد شده اند، جمع آوری و ساماندهی به تحقیقات صورت گرفته توسط تیم های ایرانی، تشویق مدارس کشور به ورود به این عرصه و شروع آموزش های ابتدایی و معرفی جنبه های علمی ربوکاپ از جمله اهداف برگزاری این دوره از مسابقات روبوکاپ ایران است.



قائم مقام فدراسیون جهانی روبوکاپ برای نخستین بار در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران حضور می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "هانس دیتر بوخارد" قائم مقام آلمانی فدراسیون جهانی روبوکاپ برای بازدید از امکانات و روند برگزاری مسابقات روبوکاپ آزاد ایران در سومین دوره از مسابقات روبوکاپ ایران حضور خواهد داشت.

این نخستین بار است که یکی از مسئولان بلند پایه فدراسیون جهانی روبوکاپ برای بازدید از مسابقات در ایران حضور خواهد داشت. دومین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران با پیام پروفسور آسادا رئیس فدراسیون جهانی روبوکاپ برگزار شد.

در نخستین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران در مجموع 110 تیم شامل 100 تیم داخلی و 10 تیم خارجی در رشته های مختلف با هم به رقابت پرداختند. دومین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران نیز با حضور 361 تیم در قالب 15 لیگ برگزارشد که 14 تیم آن از کشورهای آلمان، ژاپن، اسپانیا، چین، مکزیک، پرتغال، ترکیه، برزیل و امارات متحده عربی در این مسابقات حضور داشتند.

سومین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران نیز با حضور 480 تیم به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار می شود. در میان تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات 17 تیم از کشورهای مختلف دنیا حضور دارند.