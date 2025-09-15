دسترسی پایدار روستای شاران هلیلان به آب شرب با اجرای پروژه آبرسانی

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات توسعه و اصلاح شبکه آب روستای شاران با استفاده از ۲۸۰۰ متر لوله پلیاتیلن در سایزهای ۶۳ و ۹۰ میلیمتر آغاز شده و با تکمیل این طرح، مشکلات دیرینه آبی اهالی برطرف خواهد شد.
وی افزود: پیشتر، شبکه و انشعابات آب روستا بهصورت نامنظم و مستقیم از مخزن و چشمه تأمین میشد که پاسخگوی نیاز اهالی نبود؛ اما اکنون شبکهای توزیع آب اصولی و استاندارد جایگزین خواهد شد.
مدیرعامل آبفای ایلام ادامه داد: لولههای مورد نیاز پروژه توسط خیر آبرسان تأمین شده و خرید اتصالات و اجرای عملیات نیز با همکاری نیروهای آبفای شهرستان هلیلان و با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی بهصورت امانی در حال انجام است. پس از بهرهبرداری، ۶۰ خانوار از شبکهای ایمن و پایدار بهرهمند خواهند شد.
وی در پایان یادآور شد: با حمایت و کمک این خیر آبرسان، در فاز نخست، اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب ۵۰ روستا در سایر شهرستانهای استان نیز در دستور کار قرار دارد.
