موافقت آمریکا با دسیسه صهیونیستی برای تقسیم کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، یک منبع آگاه فلسطینی امروز فاش کرد: اسرائیل با موافقت آمریکا برای تقسیم کرانه باختری به چند منطقه و محاصره آن با چندین شهرک و همچنین قطع کامل راه های ارتباطی بین این منطقه با اردن و غزه دسیسه چینی می کند.

"خلیل التفکجی" یک کارشناس فلسطینی درامور جغرافیایی اعلام کرد: با توجه به آنچه که درباره توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی گفته می شود، توطئه رژیم صهیونیستی برای ساخت شهرکها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: آنچه که درحال حاضر درحال انجام است، دسیسه ای به شمار می رود که دولت آمریکا درسال 2004 با آن موافقت کرده که مبتنی بر تقسیم کرانه باختری به چند منطقه است.

این کارشناس فلسطینی درادامه افزود: "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی براین باور است تا در 42 درصد از اراضی فلسطینی یعنی همان مناطقی که در توافقنامه اوسلو به مناطق A و B معروف است، کشوری فلسطینی تاسیس کند.