به گزارش خبرگزاری مهر، امیر انتظامی‌نیا اظهار کرد: در پی مطالبه عمومی مردم شهرستان و همچنین اجرای حکم قضائی در ادامه طرح مقابله با خانه‌های ساخته شده یوتیوبی در اراضی ملی منابع طبیعی با دستور دادستانی محترم شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی صبح امروز با تشکیل چندین تیم با هماهنگی و همکاری دادستان و معاون دادستانی، رئیس جهاد کشاورزی و مأموران منابع طبیعی شهرستان به محل‌های مورد نظر اعزام و اقدام به تخریب قریب به ۳۰ خانه غیرمجاز متعلق به افرادی که در شبکه‌های یوتیوبی فعالیت غیرمجاز در حوزه رودشت شهرستان لردگان داشتند نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان با بیان اینکه در سال‌های اخیر، پلتفرم یوتیوب به بستری برای نمایش کلیپ‌ها تبدیل شده است اذعان داشت: متأسفانه ویدئوهایی که در آن‌ها رفتارهایی مانند خشونت خانوادگی، ترویج چندهمسری یا نمایش‌های تحقیرآمیز به تصویر کشیده می‌شود، مایه نگرانی است.

انتظامی‌نیا ادامه داد: این نوع محتوا نه‌تنها با فرهنگ و ارزش‌های اصیل ما هم‌خوانی ندارد، بلکه می‌تواند تصویر نادرستی از جامعه ما به دیگران منتقل کند.

وی افزود: نظارت مؤثر بر محتوای منتشرشده در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب ضروری است و می‌طلبد با همکاری نهادهای فرهنگی و اجتماعی، از انتشار محتوای نامناسب جلوگیری و فضای مجازی را به محیطی سالم و مفید برای همگان تبدیل کرد.