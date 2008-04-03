ایران همگام با اهداف فدراسیون جهانی روبوکاپ گام برمی دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، "هانس دیتر بوخارد" صبح امروز در سومین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران با بیان این مطلب افزود: ایران به عنوان کشوری که علوم را به صورت بسیار مناسب پیشرفت داده در زمینه علوم روباتیک پیشرفت های چشمگیری در طول سالیان اخیر داشته است.



وی اظهار داشت: ایران از 10 سال پیش که برای نخستین بار در مسابقات روبوکاپ شرکت کرد روز به روز پیشرفت های بیشتری در این علم داشته به طوری که امروز کشورهای بسیاری خواهان شرکت در مسابقات روبوکاپ ایران هستند.



قائم مقام فدراسیون جهانی روبوکاپ ادامه داد: در طول 10 سال گذشته علم روباتیک در ایران علاوه بر پیشرفت فیزیکی به توسعه آموزش نیز دست زده که این شعار اصلی مسابقات روباتیک و فدراسیون جهانی نیز است.



بوخارد تاکید کرد: امروز شاهد آن هستیم که تیم های بسیاری از سراسر دنیا در مسابقات آزاد روبوکاپ ایران شرکت می کنند و این مسابقات تبدیل به یکی از بزرگترین و اصلی ترین وقایع روباتیک دنیا شده است.

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