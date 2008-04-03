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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۲۱

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا:

هنوز برای اعلام نظر درباره وضعیت بصره زود است

هنوز برای اعلام نظر درباره وضعیت بصره زود است

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با تشکر از اقدامات دولت عراق در استان بصره اعلام کرد که هنوز برای اعلام نظر درباره بصره و بیان اینکه چه کسی در این استان به پیروزی رسیده زود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دریادار "مایکل مولن" که درکنفرانسی خبری در واشنگتن سخن می گفت در ادامه افزود: من به اتخاذ این استراتژی از سوی نخست وزیر عراق آفرین می گویم. ما چشم به راه آینده هستیم، زمانی که نیروهای عراقی امنیت کامل عراق را بر عهده گرفته و با هر اقدامی که امنیت آنها را تهدید کند مقابله خواهند کرد. و بر اساس این دیدگاه فکر می کنم که استراتژی اتخاذ شده از سوی نوری المالکی در بصره تصمیم درستی بوده است.  

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه اعلام کرد: اما با این وجود هنوز کسی نمی تواند ادعا کند که در بصره به پیروزی رسیده است. هر چند از میزان ناآرامیهای بصره کاسته شده، اما هنوز درگیریها در این استان ادامه دارد و باید منتظر بازده کامل استراتژی دولت عراق بود.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی از سیاست دولت عراق در استان بصره حمایت می کند که روز گذشته رئیس کمیته امور خارجی سنای آمریکا به شدت از اقدامات دولت نوری المالکی در استان بصره انتقاد کرده بود. 

کد مطلب 659030

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