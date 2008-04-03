هنوز برای اعلام نظر درباره وضعیت بصره زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دریادار "مایکل مولن" که درکنفرانسی خبری در واشنگتن سخن می گفت در ادامه افزود: من به اتخاذ این استراتژی از سوی نخست وزیر عراق آفرین می گویم. ما چشم به راه آینده هستیم، زمانی که نیروهای عراقی امنیت کامل عراق را بر عهده گرفته و با هر اقدامی که امنیت آنها را تهدید کند مقابله خواهند کرد. و بر اساس این دیدگاه فکر می کنم که استراتژی اتخاذ شده از سوی نوری المالکی در بصره تصمیم درستی بوده است.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه اعلام کرد: اما با این وجود هنوز کسی نمی تواند ادعا کند که در بصره به پیروزی رسیده است. هر چند از میزان ناآرامیهای بصره کاسته شده، اما هنوز درگیریها در این استان ادامه دارد و باید منتظر بازده کامل استراتژی دولت عراق بود.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی از سیاست دولت عراق در استان بصره حمایت می کند که روز گذشته رئیس کمیته امور خارجی سنای آمریکا به شدت از اقدامات دولت نوری المالکی در استان بصره انتقاد کرده بود.