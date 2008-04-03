اسرائیل قصد حمله به سوریه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حاییم رامون امروز اظهار داشت: اسرائیل قصد ندارد به سوریه حمله کند و تاکید می کند که خطر وقوع درگیری نظامی بسیار ضعیف است.

حاییم رامون مدعی شد که اسرائیل به تلاش برای امکان برگزاری مذاکرات صلح با سوریه ادامه می دهد اما متاسفانه این کشور به شدت به برقراری روابط با ایران و حزب الله که وی به زعم خود آنها را محور شر توصیف کرد؛ ادامه می دهد.

وی در ادامه ادعاهای خود اعلام کرد که ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نامه های بسیاری به سوریه فرستاده و بر آمادگی خود برای مذاکره با این کشور تاکید کرده است اما سوریه با چشم پوشی از تروریسم و پیوستن به کشورهای میانه رو مخالف است.

"دان هاریل" معاون رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این زمینه ضمن بعید دانستن امکان وقوع جنگ میان این رژیم با سوریه؛ مدعی شد: هیچ کدام از طرفها تمایل به وقوع چنین جنگی را ندارد.

لازم به ذکر است وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هفته جاری در بیانیه ای اعلام کرده بود: ازسرگیری مذاکره صلح با سوریه هدف مرکزی اسرائیل در عرصه دیپلماسی به شمار می رود.

گفتنی است سوریه بارها آزادی بلندیهای جولان از یوغ اشغال رژیم صهیونیستی را شرط مذاکرات صلح با این رژیم اعلام کرده است.