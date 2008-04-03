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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۲۵

شهرآورد 64 /

حضور بیش از 30 هزار تماشاگر در آزادی / همه در انتظار دربی

حضور بیش از 30 هزار تماشاگر در آزادی / همه در انتظار دربی

در حالیکه کمتر از چهار ساعت به آغاز بازی پرسپولیس - استقلال باقی مانده است، بیش از 30 هزار هوادار دو تیم در ورزشگاه آزادی حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های استقلال و پرسپولیس از ساعت 15 امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه آزادی به دیدار هم می روند. این در حالیست که از ساعت 7 صبح امروز درب ورزشگاه آزادی به روی هواداران دو تیم گشوده شده است.

تا این لحظه بیش از 30 هزار هوادار تیمهای استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی حضور یافته اند و این در حالیست که هر لحظه به جمعیت آنها افزوده می شود.

تیمهای استقلال و پرسپولیس در چارچوب دیداری از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 15 امروز در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار هم خواهند رفت.

کد مطلب 659040

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