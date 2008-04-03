دوره های آموزشی جراحی لاپاراسکوپی برای جراحان سراسر کشور برگزار می شود

کرم الله طولابی در حاشیه برگزاری نخستین دوره آموزشی فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی در خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره های فشره دو روزه جراحی لاپاراسکوپی هر ماه با حضور جراحان مختلفی از سراسر کشور در شهرستان خرم آباد برگزار می شود.

وی با تشریح نحوه برگزاری این دوره های آموزشی عنوان کرد: در این دوره های آموزشی فشره به طور همزمان جراحان زیادی با شیوه های نوین جراحی لاپاراسکوپی آشنا خواهند شد.

طولابی با تاکید بر اینکه جراحی لاپاراسکوپی نیاز اساسی کشور در حوزه درمان است، افزود: این دوره ها با هدف سرعت بخشی هر چه بیشتر برای آشنایی جراحان با این شیوه جراحی برگزار می شود.

دبیر کنگره های بین المللی لاپاراسکوپی با بیان اینکه سه گروه جراحان عمومی، متخصصین زنان و زایمان و جراحان اورلوژی (متخصصین جراحی کلیه) می توانند در این دوره های آموزشی شرکت کنند، بیان داشت: دوره های آموزشی جراحی لاپاراسکوپی به صورت 20 نفره تنظیم شده اما در صورت نیاز و استقبال جراحان، تعداد دوره ها و شرکت کنندگان افزایش خواهد یافت.

وی با تشریح مزایای جراحی لاپاراسکوپی یادآور شد: نداشتن درد، برش و عفونت، استفاده کمتر از مسکن ها و آنتی بیوتیک ها و ترخیص سریع بیمار را از ویژگی های این شیوه جراحی دانست.