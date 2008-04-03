پیروزی نمایندگان کشورمان در اولین بازی / قزاقستان مغلوب ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا از امروز در حیدرآباد هندوستان آغاز شد.

در دور دوم این مسابقات رضا نائینی و رحمان رئوفی در قالب تیم ملی "ب" کشورمان مقابل قزاقستان یک صف آرایی کردند و با نتیجه 2 بر صفر و با نتایج (23 بر21) و (21 بر16) حریف خود را با شکست مواجه کردند.

این تیم در دور سوم بازیها با نمایندگان اندونزی دیدار می کند.

تیم ملی "الف" کشورمان هم که با ترکیب پرویز فرخی و مازیار هوشمند راهی این مسابقات شده است پس از استراحت در دور نخست، امروز مقابل تیم چین 2 به میدان می رود.

پیکارهای والیبال ساحلی قهرمانی آسیا با حضور 9 کشور در دو بخش مردان و زنان تا 18 فروردین ماه پیگیری می شود. این رقابت ها به صورت 2 از 3 برگزار می شود.