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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۴۹

والیبال ساحلی آسیا - هند

پیروزی نمایندگان کشورمان در اولین بازی / قزاقستان مغلوب ایران شد

پیروزی نمایندگان کشورمان در اولین بازی / قزاقستان مغلوب ایران شد

تیم ملی "ب" والیبال ساحلی کشورمان پس از استراحت در دور نخست رقابت های قهرمانی آسیا، دور دوم مسابقات را با برتری مقابل نماینده قزاقستان پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا از امروز در حیدرآباد هندوستان آغاز شد.

در دور دوم این مسابقات رضا نائینی و رحمان رئوفی در قالب تیم ملی "ب" کشورمان مقابل قزاقستان یک صف آرایی کردند و با نتیجه 2 بر صفر و با نتایج (23 بر21) و (21 بر16) حریف خود را با شکست مواجه کردند.

این تیم در دور سوم بازیها با نمایندگان اندونزی دیدار می کند.

تیم ملی "الف" کشورمان هم که با ترکیب پرویز فرخی و مازیار هوشمند راهی این مسابقات شده است پس از استراحت در دور نخست، امروز مقابل تیم چین 2 به میدان می رود.  

پیکارهای والیبال ساحلی قهرمانی آسیا با حضور 9 کشور در دو بخش مردان و زنان تا 18 فروردین ماه پیگیری می شود. این رقابت ها به صورت 2 از 3 برگزار می شود. 

کد مطلب 659047

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