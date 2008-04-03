مخالفان موگابه پیروزی خود را در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه اعلام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، در شرایطی که حزب مخالف موگابه مدعی است بیشترین آراء را در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرده است، هنوز هیچ آمار رسمی راجع به کسب آراء لازم برای به عهده گرفتن پست ریاست جمهوری ازسوی یکی از طرفین اعلام نشده است.

اما در انتخابات پارلمانی از210 کرسی پارلمان این کشور؛ حزب مخالف 109 کرسی و حزب دولت 97 کرسی را کسب کرده است .

رابرت موگابه رئیس جمهور کنونی و مورگان ونگیرای رهبر حزب مخالف هیچ کدام نتوانسته اند تاکنون حداقل 50 درصد از آراء لازم برای کسب عنوان ریاست جمهوری این کشور را کسب کنند و ممکن است انتخاباتی دیگر درپیش باشد .

انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه روز شنبه، ساعت 7 به وقت محلی شروع شد در حالی که 6 میلیون از 13 میلیون جمعیت این کشور آفریقایی واجد شرکت در این انتخابات بودند .

"در این انتخابات 210 عضو پارلمان، 60 عضو سنا و 1958 عضو شوراهای محلی توسط مردم این کشور انتخاب شدند.

موگابه در تبلیغات انتخاباتی خود تورم موجود و مشکلات اقتصادی زیمبابوه را ناشی از دخالت های غرب دانسته بود و هشدار داده بود که این کشور دیگر مستعمره غرب نیست .



