تیم ملی کشتی آزاد روسیه قهرمان اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی اروپا که در شهر "تامپره" فنلاند برگزار شد شب گذشته به پایان رسید که طی آن تیم روسیه با کسب 60 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های گرجستان و آذربایجان به ترتیب با 41 و 39 امتیاز به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.

- نتایج انفرادی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی اروپا به شرح زیر است:

55 کیلو:1- اوتار سلطان‌اف (روسیه)، 2- رضوان گادجیف (بلاروس)، 3- فرانسیسکو سانچز (اسپانیا) و سزار آگول (ترکیه)

60 کیلو:1- واسیلی فدروشین (اوکراین)، 2- دیدیر پایس (فرانسه)، 3- گئورگی ولر (مجارستان) و آناتولی گویدا (بلغارستان)

66 کیلو:1- رمضان شاهین (ترکیه)، 2- کوبا کاکالادزه (گرجستان)، 3- رسول ژوکائف (روسیه) و امین عزیزاف (آذربایجان)

74 کیلو:1- ماخاچ مرتضی علیف (روسیه)، 2- مراد قدیراف (بلاروس)، 3- امزاریوس بنتینیدیس (یونان) و شمس‌الوارا شمس‌الواریف (آذربایجان)

84 کیلو:1- گئورگی کتایف (روسیه)، 2- رواز میندوراشویلی (گرجستان) 3- نوروز تمرزاف (آذربایجان) و دیوید بیچیناشویلی (آلمان)

96 کیلو:‌1- گئورگی گوگشیلیدزه (گرجستان)، 2- گئورگی تیویلوف (اوکراین)، 3- هاکان کوچ (ترکیه) و حاجی مراد گاتسالوف (روسیه)

120 کیلو: 1- دیوید مودزمانیشویلی (گرجستان)، 2- دیوید موسلبز (اسلواکی)، 3- بختیار احمداف (روسیه) و علی عیسی‌اف (آذربایجان)

- رده بندی تیمی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی اروپا به شرح زیر است:

1- روسیه (60 امتیاز)

2- گرجستان (41 امتیاز)

3- آذربایجان (39 امتیاز)

4- ترکیه (36 امتیاز)

5- بلاروس (35 امتیاز)

6- اوکراین (33 امتیاز)