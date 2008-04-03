طرح خاورمیانه جدید آمریکا شکست خورده است/ ساحر گرفتار سحر خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج، " شلمو بن عامی" وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی با بیان این مطلب که آمریکا در ایجاد خاورمیانه جدید شکست خورده است، گفت : ساحر گرفتار سحر خود شد.

وی از سال 2000 تا 2001 مسئولیت وزارت امورخارجه رژیم اسرائیل را برعهده داشت.

"بن عامی" روز گذشته در روزنامه یدیعوت آحارونوت با اشاره به جنگ آمریکا درعراق نوشت: جنگ درعراق یکی از طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ هایی بود که در تاریخ آمریکا به وقوع پیوست.

این وزیر سابق صهیونیستی در ادامه با اشاره به این موضوع که این جنگ منجر به سرنگونی جامعه عراق شد، تاکید کرد: از بُعد استراتژیکی این جنگ شکست سختی به شمار می رود و سایه ای از شک و تردید را در آمریکا ایجاد کرده و وجهه این کشور را در جهان بدنام کرده است.