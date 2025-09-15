  1. بین الملل
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

ترامپ: جمعه با «جین‌پینگ» دیدار می‌کنم؛ نشست تجاری آمریکا-چین خوب بود

ترامپ: جمعه با «جین‌پینگ» دیدار می‌کنم؛ نشست تجاری آمریکا-چین خوب بود

رئیس جمهور آمریکا با اعلام دیدار خود با رئیس جمهور چین در روز جمعه، به موضع گیری درباره نشست هیئت های نمایندگی دو کشور در اسپانیا پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه و درباره نشست تجاری میان هیئت‌های از این کشور و چین در اسپانیا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت: نشست بزرگ تجاری بین ایالات متحده و چین بسیار خوب پیش رفت. این نشست به زودی پایان می‌یابد.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: توافقی درباره یک شرکت «خاص» حاصل شد که جوانان کشورمان مدت‌ها آرزوی نجات آن را داشتند و این موضوع آن‌ها را بسیار خوشحال خواهد کرد.

دونالد ترامپ در ادامه اضافه کرد که روز جمعه با رئیس‌جمهور شی ملاقات خواهد کرد و روابط دو کشور همچنان بسیار قوی باقی مانده است.

