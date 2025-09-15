به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه و درباره نشست تجاری میان هیئتهای از این کشور و چین در اسپانیا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت: نشست بزرگ تجاری بین ایالات متحده و چین بسیار خوب پیش رفت. این نشست به زودی پایان مییابد.
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: توافقی درباره یک شرکت «خاص» حاصل شد که جوانان کشورمان مدتها آرزوی نجات آن را داشتند و این موضوع آنها را بسیار خوشحال خواهد کرد.
دونالد ترامپ در ادامه اضافه کرد که روز جمعه با رئیسجمهور شی ملاقات خواهد کرد و روابط دو کشور همچنان بسیار قوی باقی مانده است.
نظر شما