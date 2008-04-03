عشایر استان سمنان 45 روز زودتر کوچ بهاره خود را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، خشکسالی در مناطق قشلاقی استان سمنان منجر به کوچ زود هنگام بهاره عشایر استان سمنان شده زیرا کاهش منابع آبی در مناطق قشلاقی، عشایر این استان را با بحران روبرو کرده است.

مراتع و پوشش های گیاهی در مسیر به علت خشکسالی از پوشش گیاهی مناسبی برخوردار نیست و از این رو دامداران دامهای خود را به صورت دستی تعلیف می کنند و حتی انتقال دام در بعضی نقاط به وسیله وسایل نقلیه صورت می گیرد.

این در حالی است که کوچ بهاره عشایر استان از اوایل اردیبهشت ماه به سمت ییلاق عشایر انجام می شود ولی خشکسالی امسال مناطق عشایری استان سمنان را با بحران مواجه کرده است.

مدیر امور عشایری استان سمنان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: منابع آبی در مسیر کوچ عشایر نامناسب است و آبرسانی به وسیله تانکر توسط امور عشایری استان سمنان صورت می گیرد.

علیرضا شاه حسینی تصریح کرد: کاهش شدید بارندگی در استان و مناطق قشلاقی موجب خشکسالی در منطقه شده و خسارتهای جبران ناپذیری به دامها وارد کرده است و پوشش گیاهی در مناطق به حداقل رسیده است.

به گفته وی، نیاز به آبرسانی دستی و تهیه علوفه برای دام ها در مسیر کوچ ضروری است که این مدیریت تمام توان خود را برای حفظ دام ها در مسیر کوچ بهاره گذاشته است که نقل و انتقال با وسیله نقلیه، تعلیف دستی و نیاز به نیروی انسانی بیشتر منجر به افزایش هزینه های تولید دام در سال جاری می شود.