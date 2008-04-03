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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۴۴

راهنمایی ‪ ۷۵‬هزار مسافر نوروزی توسط جوانان هلال احمر استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: از ابتدای تعطیلات و آغاز به کار ستاد نوروزی، ‪ ۷۵‬هزار مسافر توسط راهنمایان جوان جمعیت هلال احمر استان راهنمایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آرش اشتری، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: طرح راهنمایی مسافران نوروزی از ‪ ۲۸‬اسفندماه ‪ ۸۶‬در استان آغاز شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت، علاوه بر راهنمایی مسافران نوروزی،‪ ۶۰‬هزار اقلام تبلیغاتی شامل بروشور، نقشه، سی دی آموزشی و سالنامه بین مسافران توزیع شد.

اشتری با اشاره به اینکه تا دو روز گذشته، جمعیت هلال احمر این استان ‪۱۲۰‬ خانوار را اسکان دادند، خاطرنشان کرد: یک فروند هلی کوپتر امدادی از ‪ هفتم‬تا ‪ ۱۲‬فروردین ماه جاری برای امداد رسانی هوایی در مکانهای صعب العبور استان و انتقال سریعتر مصدومان به کار گرفته شد.

کد مطلب 659067

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