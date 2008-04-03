به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آرش اشتری، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: طرح راهنمایی مسافران نوروزی از ‪ ۲۸‬اسفندماه ‪ ۸۶‬در استان آغاز شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت، علاوه بر راهنمایی مسافران نوروزی،‪ ۶۰‬هزار اقلام تبلیغاتی شامل بروشور، نقشه، سی دی آموزشی و سالنامه بین مسافران توزیع شد.

اشتری با اشاره به اینکه تا دو روز گذشته، جمعیت هلال احمر این استان ‪۱۲۰‬ خانوار را اسکان دادند، خاطرنشان کرد: یک فروند هلی کوپتر امدادی از ‪ هفتم‬تا ‪ ۱۲‬فروردین ماه جاری برای امداد رسانی هوایی در مکانهای صعب العبور استان و انتقال سریعتر مصدومان به کار گرفته شد.