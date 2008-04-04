به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فیلم جدید خالقان سهگانه پرفروش "ماتریکس" بر مبنای یک مجموعه ژاپنی موفق به همین نام در دهه 1960 ساخته شده و جان گودمن، سوزان ساراندن و متیو فاکس دیگر بازیگران آن هستند.
صحنهای از فیلم "راننده مسابقه سرعت"
این مجموعه را تاتسو یوشیدا برای تماشاگران ژاپنی ساخت. "راننده مسابقه سرعت" داستان یک راننده به نام اسپید و ماجراهای او با خودرو بسیار مجهز مارچ فایو ست. ریچی نقش تریکسی دوست اسپید را بازی میکند. گلدمن نقش پاپس را بر عهده دارد که صاحب و سازنده خودروهای مسابقه است و ساراندن هم نقش همسر او و ستون فقرات خانواده را بازی میکند.
فیلمنامه را نیز اندی و لری واچوفسکی نوشتهاند و فیلم از 9 مه (20 اردیهشت) در آمریکای شمالی اکران میشود. این فیلم را جوئل سیلور تهیهکننده آمریکایی تهیه کرده است. واچووسکیها با مجموعه فیلمهای "ماتریکس" شامل "ماتریکس" 1999، "ماتریکس دوباره پرشده" 2003" و "انقلابهای ماتریکس" 2003 با بازی کیانو ریوز به شهرت زیادی دست یافتند.
هفتمین جشنواره فیلم ترایبکا از 23 آوریل (چهارم اردیبهشت) با نمایش کمدی "مادر کوچولو" مایکل مککالرز با بازی تینا فی آغاز میشود و تا چهارم مه (15 اردیبهشت) ادامه دارد. این جشنواره که نام آن از محلهای در نیویورک گرفته شده سال 2002 در واکنش به حادثه 11 سپتامبر به همت رابرت دنیرو راهاندازی شد.
نظر شما