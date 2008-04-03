تجهیز سامانه کنترل هوشمند در محورهای شریانی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد صالحیان، پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جهت تجهیز راه های استان به سیستم هوشمند مقرر شد با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و استانداری مازندران نسبت به نصب این سیستم ها در استان اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به جانمایی 48 دستگاه دوربین ثابت کنترل سرعت در استان و نیز تصادفات بی شمار در محورهای شریانی از گلوگاه تا آمل، سوادکوه، رامسر این دوربینها نصب خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با اشاره به اینکه 18 میلیارد و 600 میلیون ریال برای نصب، خرید و جانمایی این دوربین ها در محورهای یاد شده اعتبار نیاز است، تصریح کرد: 50 درصد مبلغ ذکر شده را سازمان راهداری و 50 درصد بقیه را استانداری مازندران پرداخت خواهد کرد.

صالحیان، کنترل سرعت خودرو، دریافت آمار حجم ورودی و خروجی و ایجاد سیستم مکانیزه جهت ثبت و انعکاس تخلفات جاده ای به صورت آنلاین را از اهداف شاخص نصب این سامانه کنترل هوشمند به صورت آنلاین برشمرد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود تعداد مسافران جابجا شده تا پایان 14 فروردین ماه از طریق پایانه های حمل و نقل استان را چهار میلیون و 250 هزار مسافر عنوان کرد.

وی بیان داشت: این تعداد مسافر از طریق 567 هزار سرویس و 164 شرکت حمل و نقل مسافر درون و برون استانی در ایام نوروزی جابجا شدند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران یادآور شد: عملکرد این اداره کل در ایام نوروز موید این مطلب است که تعداد مسافران 22 درصد و تعداد سرویس های جابجا شده 21 درصد افزایش یافته است.